Адель похвасталась помолвочным кольцом с огромным бриллиантом

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адель продемонстрировала обручальное кольцо с крупным бриллиантом. Певица наслаждается своим статусом невесты и с радостью делится этим с окружающими.

Фото: YouTube канал adele.ukraine by Скриншот видео YouTube канала adele.ukraine, PDM

Во время недавнего выступления зрители не могли не заметить безымянный палец звезды, на котором красовалось украшение с огромным камнем, подаренное её женихом Полом Ричем. Изображение появилось на большом экране и было опубликовано в социальных сетях.

Впервые о романе Адель и Пола Рича заговорили летом 2021 года. Поп-дива охотно принимает интерес к своей личной жизни. Она давно начала называть Пола Рича своим мужем, и многие считали, что они давно поженились.

Уточнения

Аде́ль Ло́ри Блу Э́дкинс — британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми (из 25 номинаций).



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