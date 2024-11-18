Ким Кардашьян задержал полицейский патруль

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ким Кардашьян привлекла внимание сотрудников полиции своим новым авто и была вынуждена объясняться с представителями правоохранительных органов.

Фото: YouTube канал Vogue Russia by Скриншот видео YouTube канала Vogue Russia, PDM

Дело в том, что 44-летняя звезда отправилась в поездку на новой Tesla Cybertruck, но не учла особенности законодательства Калифорнии. Стёкла автомобиля оказались слишком сильно затемнены, поэтому её остановил дорожный патруль.

По информации из источников, Ким сохраняла спокойствие и не спорила с полицейскими. В итоге её отпустили, но выписали штрафную квитанцию.

Это означает, что Кардашьян должна устранить нарушение и сообщить об этом шерифу, иначе придётся заплатить штраф.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.



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