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Анджелина Джоли роется в своём шкафу и выставляет на продажу семейные драгоценности

Шоу-бизнес

Анджелина Джоли вынуждена продавать драгоценности из-за судебных разбирательств с бывшим супругом.

Анджелина Джоли роется в своём шкафу и выставляет на продажу семейные драгоценности
Фото: YouTube канал Женский кинозал Милачки by Скриншот видео YouTube канала Женский кинозал Милачки, PDM

Актриса находится на грани разорения из-за затянувшегося судебного процесса с Брэдом Питтом. Она вынуждена принимать радикальные меры, чтобы решить свои финансовые проблемы.

"Она роется в своём шкафу и выставляет на продажу семейные драгоценности, дизайнерские платья, обувь и аксессуары в надежде, что за них дадут хорошую цену. На очереди украшения, которые Брэд дарил ей в браке", — рассказал инсайдер

Анджелина Джоли и Брэд Питт уже несколько лет ведут судебную тяжбу из-за замка Мираваль, и пока не видно конца этому конфликту. В это время актриса вынуждена распродавать своё имущество, чтобы покрыть расходы.

По информации от источника, Анджелина Джоли продаёт коллекционный автомобиль Ferrari 250 GT 1958 года. Близкие актрисы обеспокоены её финансовым положением и призывают её прекратить судебные разбирательства с бывшим мужем.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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