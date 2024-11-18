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Наталья Андрейченко лечила дочь в психиатрической клинике из-за бреда про убийства

1:15
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко построила успешную карьеру и снискала любовь поклонников, но не смогла построить тёплые отношения с детьми. Дочь Настасья и сын Дмитрий обижены на маму, считая, что она их бросила. 

Наталья Андрейченко лечила дочь в психиатрической клинике из-за бреда про убийства
Фото: YouTube канал Мой путь к счастью by Скриншот видео YouTube канала Мой путь к счастью, PDM

Как выяснилось, актриса даже отправляла дочь в психиатрическую больницу из-за расстройства, передавшегося Настасье от отца Максимиллиана Шелла.

Первые звоночки появились ещё в школьном возрасте. Однажды Настасья попросила семью не ходить на второй этаж, утверждая, что оставила там два трупа. Актриса испугалась и обратилась к психиатрам. Девочку поместили в клинику, после чего она так и не смогла простить мать.

Срывы Настасьи сказались на всей семье. Актриса потеряла сон и покой, она убеждала дочь, что та нуждается в лечении, поскольку не может контролировать себя, но та обижалась на мать.

Вылечить Настасью не удалось, она до сих пор принимает медицинские препараты, что вредит её здоровью. Несмотря на сложности, Наталья Андрейченко поддерживает дочь. А вот сын Дмитрий уехал учиться в Швейцарию и не стремится к общению с матерью.

Уточнения

Ната́лья Эдуа́рдовна Андре́йченко (род. 3 мая 1956, Москва, СССР) — советская и российская киноактриса. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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