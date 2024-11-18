Бузова рассказала, что любимый человек очень грубо высказался о её первой песне

Ольга Бузова рассказала о начале своего творческого пути в музыке. Летом 2016 года она испытывала невероятный душевный подъём и внезапно осознала, что хочет петь. А когда Бузова чего-то хочет, она обязательно это делает.
Она записала песню, но когда показала её своему близкому человеку, то услышала в ответ:
"Что это за г…?"
Перед выходом песни она позвонила Араму — своему директору, который и по сей день остаётся с ней.
"Какая песня? — сказала она. — У меня рушится жизнь, я ничего не хочу выпускать".
В то время она переживала бракоразводный процесс и не могла думать ни о чём, кроме своей личной драмы.
Но несмотря ни на что? в ноябре 2016 года она выпустила свою первую песню "Под звуки поцелуев". Благодаря поддержке людей она выжила, потому что была окружена любовью зрителей. В той сложной ситуации посторонние люди поддержали начинающую певицу и её творчество.
Ольга подчеркнула, что её люди всегда рядом с ней. Да и сама она очень постоянна в выборе команды, любимых и работы.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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