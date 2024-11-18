Стало известно, почему Орбакайте отказалась от выступлений на корпоративах в России

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте решила отказаться от выступлений на праздничных корпоративах в России. Она призналась, что отмены концертов негативно сказались на её настроении.

Фото: YouTube канал Дежурный по Америке by Скриншот видео YouTube канала Дежурный по Америке, PDM

В прошлом году её новогодний гонорар составлял 4,5 миллиона рублей. Но сейчас далеко не везде в России хотят видеть дочь Аллы Пугачёвой с концертами.

Сейчас певица вместе с мужем и дочерью проживает в США. Она активно гастролирует по миру. Её сын Никита Пресняков два года назад также переехал в Америку и работает там.

Недавно к родственникам присоединились Пугачёва с семьёй. После начала палестино-израильского конфликта они перебирались то в Прибалтику, то на Кипр.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).





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