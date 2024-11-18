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Собчак предложила депутату Госдумы Ильтякову вырастить свою рожалку

1:17
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на слова депутата Государственной Думы от Курганской области Александра Ильтякова, который в довольно резкой форме высказался о необходимости с раннего возраста воспитывать у людей отказ от абортов.

Собчак предложила депутату Госдумы Ильтякову вырастить свою рожалку
Фото: YouTube канал Осторожно: Собчак by Скриншот видео YouTube канала Осторожно: Собчак, PDM

"Пока "рожалка" работает — делай, что велит тебе данное на земле", — сказал Ильтяков и отметил, что с самого раннего возраста в сознание будущих поколений следует закладывать основы духовности и семейные ценности.

В ответ на это Собчак предложила политику самому заняться тем, чего он требует от других, родить ребёнка, а до тех пор не вмешиваться в чужие судьбы.

"Предлагаю депутату Госдумы от Курганской области Александру Ильтякову вырастить себе "рожалку" и не жалеть сил на её использование. А пока этого не произошло, не стоит распоряжаться чужим телом, великий мастер афоризмов", — написала она в своём телеграм-канале.

Депутат, в свою очередь, заявил, что ему неизвестно о критике со стороны пользователей соцсетей. Он лишь высказал то, что есть на самом деле и назвал вещи своими именами. Обвинения в грубой формулировке депутат прокомментировал словами: "чтобы доходило получше".

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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