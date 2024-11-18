У банкрота Блиновской нашли баснословно дорогую недвижимость в Дубае

1:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Королева марафонов Елена Блиновская добилась, чтобы её официально признали банкротом и питает надежды выйти на свободу до конца 2024 года.

Фото: YouTube канал SayRussian by Скриншот видео YouTube канала SayRussian, PDM

Её имущество выставляется на продажу для погашения долга перед государством, который изначально составлял 900 млн рублей налогов, но сумма увеличилась до 1,6 млрд из-за пени.

Между тем оказалось, что блогерша владеет баснословно дорогой недвижимостью в Дубае. Так, у Блиновской есть объекты в Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living, Nad Al Sheeba и в элитном комплексе Marina Shores. Стоимость апартаментов начинается от $245 000 (24,4 миллиона рублей), а вилл — от $898 000 (89,6 миллиона рублей).

В Madinat Jumeirah Living двухспальные апартаменты стоят $1 377 000 (137,4 миллиона рублей). В Nad Al Sheeba средняя цена объектов составляет около $819 000 (81,6 миллиона рублей). Самые дорогие апартаменты в Marina Shores стоят $1 973 895 (196,8 миллиона рублей), а лучшая вилла в Dubai Hills оценивается в $8 000 000 (798 миллионов рублей).

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель.





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