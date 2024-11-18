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Мария Погребняк рассказала об удивительном подарке мужа на день рождения

1:17
Шоу-бизнес

Мария Погребняк провела насыщенные выходные. В субботу были крестины её младшего сына Владимира, а сегодня сама многодетная мама отмечает день рождения.
Муж устроил ей сюрприз с утра — праздничный завтрак и роскошный букет, а затем настала очередь настоящего подарка.

Мария Погребняк рассказала об удивительном подарке мужа на день рождения
Фото: Канал t.me/Mariapogas by Скриншот канала t.me/Mariapogas, PDM

"Игорь, как настоящий волшебник, пригласил меня в Большой театр. Представляете, как это трогательно и необычно? Это не просто подарок — это целый океан эмоций. Он действительно умеет удивлять", — похвасталась блогер в своем-телеграм канале.

Мария также поделилась своими мыслями о прошедших 12 месяцах. Для неё это был поистине волшебный год, в течение которого она нашла истинную любовь и стала мамой в четвёртый раз. За столь короткий срок она пережила такие радостные и волнительные моменты.

"Ниточка судьбы провела меня через множество испытаний и радостей, и я чувствую, что сейчас, как никогда, наступила новая весна в моей жизни. Итог моего года — это безграничное счастье, которое я хочу сохранить не только в этот день, но и на многие годы вперед", — поделилась многодетная мама своим позитивом с подписчиками.

Уточнения

Мария Владимировна Погребняк (род. 1 июля 1996, Гатчина) — российская регбистка, нападающая клуба ЦСКА и женской сборной России по регби-7. Мастер спорта России.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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