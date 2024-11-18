Два месяца в адовом круге: Анна Хилькевич опубликовала видео в слезах

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич давно мечтала вернуться к работе, но выезд на долгожданные съёмки обернулся неприятными последствиями. Звезда "Универа" рассказала о проблемах с грудью.

Фото: Канал t.me/khilkevich_anna by Скриншот канала t.me/khilkevich_anna, PDM

"Это жесть какая-то. Я уехала сегодня из дома на 5 часов на съемки шоу "Сплетница" Карины Нигай. И не взяла с собой молокоотсос. Думала, что пораньше приеду… И вот теперь сижу дома с температурой 39. Снова этот гребаный лактостаз", — пожаловалась Анна в своем телеграм-канале.



Многодетная мама рассказала, что проблемы начались ещё в роддоме, когда ей посоветовали кормить ребенка смесью, и она сделала это, несмотря на предупреждения специалиста по грудному вскармливанию. Как только Хилькевич дала ребёнку бутылку, начались проблемы с захватом груди. И сейчас её двухмесячная дочь часто отказывается от грудного молока.

"Я просто жутко замучилась вот с этим всем. Мне дико нравится кормить ребенка. Я и сама получаю удовольствие, и ребёнку это полезно, и это удобно, и я себе поставила задачу. Но я просто два месяца в каком-то адовом круге. Вроде бы все хорошо, а потом раз — какая-то ситуация", — поделилась Хилькевич.

Анна, как мама троих детей, посоветовала своим подписчицам учесть её опыт и не давать детям бутылочку сразу после рождения, если планируется грудное вскармливание.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая.



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