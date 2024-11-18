Стали известны обстоятельства смерти бывшего солиста группы На-На Владимира Лёвкина

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Бывший солист группы "На-На" Владимир Лёвкин скончался в больнице на 58-м году жизни. Предварительная причина смерти — онкология лимфатической системы.

Фото: YouTube канал realnieistorii by Скриншот видео YouTube канала realnieistorii, PDM

Музыкант был госпитализирован в Боткинскую больницу 15 ноября с одышкой, высокой температурой и слабостью. Тест на коронавирус был отрицательным, но состояние ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

В 7 утра сердце артиста остановилось. Предварительная причина смерти — последствия застойной пневмонии на фоне рака.

В начале нулевых у Владимира Лёвкина диагностировали рак лимфатической системы четвёртой стадии. Он пережил две пересадки костного мозга и многочисленные курсы химиотерапии.

При этом Левкин вёл активный образ жизни, давал концерты, посещал светские мероприятия. В августе он появился на премьере сериала "Она такая классная" с супругой Мариной, но фотографировался в тёмных очках.

Лёвкин активно занимался благотворительностью, работал директором по культуре в "Союзе социальной справедливости России". У него остались две дочери — 31-летняя Виктория от первого брака и 12-летняя Ника от супруги Марины.

Владимир Лёвкин родился и жил в Москве. Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных, с 1989 года был солистом группы "На-На". В 1996-м поступил на режиссерский факультет в ГИТИС, а через два года не продлил контракт с Бари Алибасовым.

После ухода из "На-На" выступал с панк-группой Кеdbl и выпустил несколько сольных альбомов.

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы На-На (1989—1998).



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