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Natan шокировал подписчиков новым фото с Бьянкой

0:56
Шоу-бизнес

До сих пор не утихает скандал со страстными поцелуями рэпера Natan и певицы Бьянки на съёмках реалити-шоу. И его фигуранты сами продолжают развивать тему, делая высказывания и публикуя новые фото.

Natan шокировал подписчиков новым фото с Бьянкой
Фото: Канал t.me/natanonline by Скриншот канала t.me/natanonline, PDM

С одной стороны R&B-звезда заявила, что её экранный партнер "отработал свою функцию и может быть свободен". Фанаты предположили, что знаменитости поставили точку в отношениях. Но тут же Natan опубликовал совместное фото с Бьянкой в личном блоге и подписал:

"Звёзды на студии. Давай забудем все?"

Пользователи Сети отреагировали неоднозначно, напомнив рэперу, что он всё ещё состоит в браке и было бы лучше вспомнить о жене и детях.

"Семья Хайпулиных", "Вот это поворот", "Думала, он достиг дна в мужском поведении, но нет", "Еще жену хочет вернуть", "Какой же он клоун".

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов) (род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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