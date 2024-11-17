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Джиган понял, что Оксана ему послана Богом и вымолил прощение сумками Birkin

1:44
Шоу-бизнес

В 2020 году, когда Джиган сорвался после рождения сына, его семья оказалась на грани развода. Рэпер рассказал, как ему удалось вернуть расположение жены и почему с тех пор он ведёт здоровый образ жизни и поддерживает имидж примерного семьянина.

Джиган понял, что Оксана ему послана Богом и вымолил прощение сумками Birkin
Фото: YouTube канал Алиса Зингман by Скриншот видео YouTube канала Алиса Зингман, PDM

Джиган считает, что кармический урок его отношений с Оксаной Самойловой — это отказ от алкоголя и курения. Он понял, что семья ему важнее всего. Поэтому рэпер регулярно сдаёт анализы и оставил в прошлом пагубные привычки.

Джиган признался, как добился прощения у жены, когда брак трещал по швам: дарил ей цветы, сумочки и подарки.

"Что делал, когда дело запахло разводом? Я старался. Показывал, что больше так не буду. Говорил… Делал подарочки. Все дарил по чуть-чуть цветочки, сумочки… Birkin!" — делился рэпер.

Рэпер, которого обвиняли не только в употреблении наркотиков, но и связях на стороне, уверяет, что сейчас его общение с девушками ограничивается редкими "лайками" в соцсетях. Он уверен, что Оксана — его судьба. 

"Нафиг мне нужна не мать моих детей! Я точно знаю, что мы были созданы друг для друга. По-другому никак. Мы должны были быть вместе. Я сразу почувствовал, что Оксана моя женщина. С прошлыми девушками не было такого понимания. Бог создал мою душу, а потом Оксану. Бог решил, что мы будем вместе. Это предназначение свыше Богом. Все просто", — улыбался 39-летний артист.

Уточнения

Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н — российский рэпер украинского происхождения.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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