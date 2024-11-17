Певица Mona в детстве подвергалась сексуальному насилию в семье

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Mona, настоящее имя которой Дарья Кустовская, в эфире подкаста своего возлюбленного Эльдара Джарахова призналась, что в 11 лет стала жертвой сексуального насилия.

Фото: YouTube канал НОВОЕ РАДИО by Скриншот видео YouTube канала НОВОЕ РАДИО, PDM

"Я приезжала в другой город на протяжении пяти лет к близким родственникам. Там у меня пошли первые месячные, и один из членов семьи, ну можно сказать, сошел с ума. Он говорил: "Теперь ты женщина, поздравляю, это невероятный уровень — из девочки превратиться в женщину". И на протяжении пяти лет, когда я туда приезжала, меня домогались. Если трогать — это насилие, то и насиловали. Я была ребёнком, но я понимала, что со мной делают"

Воспоминания о том периоде жизни ассоциируются у неё с фильмами ужасов, когда звучала пугающая фраза "Дашенька, пойдем поиграем", родственник садил её к себе на колени, показывал эротические журналы и трогал.

Певица молчала, боясь, что этот больной человек переключится на её младшую сестру и нанесёт психологическую травму. Из-за того, что с ней происходило, она остригла волосы, чтобы стать похожей на пацана, но то тоже обернулось проблемами: буллингом в школе.

В 15 лет Дарья дала отпор насильнику и сейчас рассказала свою историю, чтобы поддержать девочек, столкнувшихся с домогательствами. При этом девушка не считает себя жертвой, а просто человеком, попавшим в сложные обстоятельства.

Уточнения

Эльда́р Казанфа́рович Джара́хов — российский видеоблогер, рэпер и автор песен.



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