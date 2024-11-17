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Губин объяснил, почему не выступает на новогодних корпоративах даже за большие деньги

0:51
Шоу-бизнес

Андрей Губин продолжает работать, как композитор, но болезнь не позволяет ему выходить на сцену. Он отказался от выступлений на корпоративах, даже за высокие гонорары, которые ему обещают.

Губин объяснил, почему не выступает на новогодних корпоративах даже за большие деньги
Фото: YouTube канал Первое Музыкальное by Скриншот видео YouTube канала Первое Музыкальное, PDM

Дело в том, что Андрей не хочет опускать планку и петь хуже, чем в молодости. В последний раз певец выступал в 2005 году в Москве, после чего заболел и надолго ушёл в тень.

"Это как мастер спорта по бегу, который вдруг сломал ногу, а ему говорят: "Ну пробеги, ты же мастер спорта”", — объяснил Андрей.

Музыкант давно не выступает, но Игорь Крутой, на творческом вечере которого Губин тоже присутствовал, пытается помочь ему возобновить карьеру. По слухам, певец доверяет продюсеру и готов вернуться на сцену с его поддержкой.

Уточнения

Андре́й Ви́кторович Гу́бин — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, автор песен, музыкальный продюсер. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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