Губин объяснил, почему не выступает на новогодних корпоративах даже за большие деньги

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Андрей Губин продолжает работать, как композитор, но болезнь не позволяет ему выходить на сцену. Он отказался от выступлений на корпоративах, даже за высокие гонорары, которые ему обещают.

Фото: YouTube канал Первое Музыкальное by Скриншот видео YouTube канала Первое Музыкальное, PDM

Дело в том, что Андрей не хочет опускать планку и петь хуже, чем в молодости. В последний раз певец выступал в 2005 году в Москве, после чего заболел и надолго ушёл в тень.

"Это как мастер спорта по бегу, который вдруг сломал ногу, а ему говорят: "Ну пробеги, ты же мастер спорта”", — объяснил Андрей.

Музыкант давно не выступает, но Игорь Крутой, на творческом вечере которого Губин тоже присутствовал, пытается помочь ему возобновить карьеру. По слухам, певец доверяет продюсеру и готов вернуться на сцену с его поддержкой.

Уточнения

Андре́й Ви́кторович Гу́бин — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, автор песен, музыкальный продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.