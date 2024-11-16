Макаревич отреагировала на претензии Плетнёвой: каждому Бог судья

Анастасия Макаревич, солистка группы "Лицей", была удивлена высказыванием своей бывшей коллеги Анны Плетнёвой о том, как продюсер относился к участницам музыкального коллектива.
Анна Плетнёва, которая ранее выступала в группе вместе с Анастасией Макаревич и ещё одной певицей, после ухода поделилась своими впечатлениями. По её словам, продюсер Алексей Макаревич не уделял ей достаточно внимания. Она также отметила, что перед ней и другой участницей стояла задача не мешать развитию Анастасии Макаревич.
Анастасия Макаревич, в свою очередь, подчеркнула, что её отчим и продюсер Алексей Макаревич приложил много усилий для того, чтобы Анна Плетнёва стала артисткой.
"У нас всегда было три разных по характеру персонажа. Ну, каждому Бог судья! Каждый говорит то, что считает нужным", — заявила она.
Анна Плетнёва покинула группу после того, как вышла замуж и забеременела.
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А́нна Ю́рьевна Плетнёва (род. 21 августа 1977, Москва) — российская певица.
Анастаси́я Алексе́евна Макаре́вич (при рождении Анастасия Александровна Капралова; род. 17 апреля 1977) — российская певица, основная солистка и фронтвумен российской женской поп-группы «Лицей» с момента основания коллектива — 12 декабря 1991 года.
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