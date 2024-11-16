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Евгения Медведева отказалась отвечать на вопрос, пригласила ли Алину Загитову на своё шоу

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Фигуристка Евгения Медведева не стала делиться информацией о том, пригласила ли она свою главную соперницу на льду, олимпийскую чемпионку Алину Загитову, на своё ледовое шоу.

Евгения Медведева отказалась отвечать на вопрос, пригласила ли Алину Загитову на своё шоу
Фото: commons.wikimedia.org by Luu, CC BY-SA 4.0

После прошедшего мероприятия, в беседе с журналистами, спортсменка попросила задать ей другой вопрос.

"Следующий вопрос", — так ответила Медведева на вопрос о том, звала ли она Алину Загитову на своё шоу.

Алина Загитова и Евгения Медведева приняли участие в Олимпийских Играх 2018 года, завоевав золото и серебро соответственно. В недавнем интервью олимпийская чемпионка призналась, что не поддерживает никакого общения с соперницей. Они даже не здороваются. Загитова предположила, что вызывает у Медведевой неприятные воспоминания.

Ранее Павел Деревянко и Артём Дзюба обменялись едкими комментариями в социальных сетях.

Уточнения

Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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