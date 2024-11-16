Павел Деревянко и Артём Дзюба пошутили друг на другом в соцсетях

Актёр Павел Деревянко решил пошутить над футболистом Артёмом Дзюбой, обратившись к нему за советом в социальных сетях. Спортсмен не остался в стороне и ответил ему в том же духе.

Фото: wikimapia by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Павел готовится к товарищескому матчу между "Динамо" и "Амкалом" и решил обратиться за помощью к одному из самых популярных футболистов в России — Артёму Дзюбе. Однако актёр не смог удержаться от подколов.

"Говорят, ты скоро станешь тренером и раздаёшь всем советы. Подскажи мне, пожалуйста, какой-нибудь финт на поле. Я знаю, что нельзя играть руками, но что ещё?" — спросил он.

Футболист сразу же ответил, что вряд ли его советы помогут актёру на футбольном поле.

"У тебя говорящая фамилия, но даже у тебя есть шансы против "Амкала". Не надо играть руками. Даже здесь ты ничего не сможешь. Знаешь, есть люди талантливые, а есть бесталанные. Это твой случай", — заявил спортсмен.

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Уточнения

Па́вел Ю́рьевич Деревя́нко (род. 2 июля 1976, Таганрог, Ростовская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.



Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».



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