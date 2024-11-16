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Бьянка раскрыла, почему не общается с родной матерью

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) в программе "Секрет на миллион" рассказала, что не общается с матерью из-за постоянных нравоучений и недовольства.

Бьянка раскрыла, почему не общается с родной матерью
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

По словам певицы, ей и её матери трудно найти общий язык. Исполнительница постоянно слышит упрёки в свой адрес. В результате они созваниваются только по праздникам, но не говорят о личной жизни.

"Мы с мамой не общаемся, потому что нам очень тяжело. Что бы я ни делала, как бы красиво ни выступала, какую бы красивую песню ни написала, каких бы успехов ни добивалась — ей вечно всё не так. Я у неё самая плохая", — поделилась Бьянка.

Певица уверяет, что в настоящее время не испытывает никаких эмоций по этому поводу, так как устала постоянно оправдываться.

Ранее солистка группы "Лицей" рассказала, почему решила сменить фамилию.

Уточнения

Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая; бел. Таццяна Эдуардаўна Ліпніцкая; род. 17 сентября 1985, Минск) — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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