Анастасия Макаревич рассказала, почему решила сменить фамилию и отказаться от родного отца

В программе "Секрет на миллион" певица и солистка группы "Лицей" Анастасия Макаревич рассказала, что в 14 лет она решила сменить фамилию. На тот момент она уже не общалась со своим родным отцом Александром Капраловым.
Родители исполнительницы развелись, когда она была ещё совсем маленькой. По словам Анастасии, отец не участвовал в её воспитании.
"Мы виделись всего один раз, когда мне было лет 11. Саша пригласил меня поехать вместе с ним в Болгарию, но после этого он не звонил", — поделилась Анастасия.
Она считает своим папой отчима Алексея Макаревича, который появился в её жизни, когда ей было семь лет. Она объясняет, что не может называть его "отчимом", потому что именно он заменил ей родного отца.
Недавно Александр Капралов вновь появился в её жизни и предложил встретиться, но из-за работы свидание сорвалось. Певица считает, что ей уже не так уж и нужно видеться с мужчиной.
Ранее стало известно, что Нюша и Игорь Сивов воссоединились в Дубае.
Анастаси́я Алексе́евна Макаре́вич (при рождении Анастасия Александровна Капралова; род. 17 апреля 1977) — российская певица, основная солистка и фронтвумен российской женской поп-группы «Лицей» с момента основания коллектива — 12 декабря 1991 года.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чтобы правильно проверить масло, важно соблюдать рекомендации — от температуры двигателя до выбора места и частоты проверки.