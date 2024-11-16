Анастасия Макаревич рассказала, почему решила сменить фамилию и отказаться от родного отца

В программе "Секрет на миллион" певица и солистка группы "Лицей" Анастасия Макаревич рассказала, что в 14 лет она решила сменить фамилию. На тот момент она уже не общалась со своим родным отцом Александром Капраловым.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Макаревич в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Родители исполнительницы развелись, когда она была ещё совсем маленькой. По словам Анастасии, отец не участвовал в её воспитании.

"Мы виделись всего один раз, когда мне было лет 11. Саша пригласил меня поехать вместе с ним в Болгарию, но после этого он не звонил", — поделилась Анастасия.

Она считает своим папой отчима Алексея Макаревича, который появился в её жизни, когда ей было семь лет. Она объясняет, что не может называть его "отчимом", потому что именно он заменил ей родного отца.

Недавно Александр Капралов вновь появился в её жизни и предложил встретиться, но из-за работы свидание сорвалось. Певица считает, что ей уже не так уж и нужно видеться с мужчиной.

Ранее стало известно, что Нюша и Игорь Сивов воссоединились в Дубае.

Уточнения

Анастаси́я Алексе́евна Макаре́вич (при рождении Анастасия Александровна Капралова; род. 17 апреля 1977) — российская певица, основная солистка и фронтвумен российской женской поп-группы «Лицей» с момента основания коллектива — 12 декабря 1991 года.



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