Певица Нюша воссоединилась с бывшим мужем: в чём причина

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Певица Нюша и её бывший муж Игорь Сивов воссоединились в Дубае, чтобы отметить день рождения их общей дочери Симбы. Шестилетней девочке устроили настоящий праздник, пригласив на него не только родственников, но и друзей.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Нюши в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В качестве декораций были использованы не только воздушные шары, но и морские ракушки, что соответствовало тематике "Русалочки". Нюша поделилась снимками с этого события, на которых она запечатлена вместе с детьми и бывшим мужем. Также на празднике присутствовала и её мать.

Нюша и её дочь выбрали парные наряды для вечеринки — они появились в ярких платьях с цветочными принтами.

"Ещё один незабываемый год с нашим ангелочком. Я бесконечно благодарна, что ты у меня есть", — эмоционально высказалась Нюша в своём личном блоге.

Ранее певица MONA поделилась историей о пережитом в подростковом возрасте сексуальном насилии.

Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известна мононимно как Нюша — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая.



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