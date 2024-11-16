Молодая певица MONA рассказала о сексуальных домогательствах со стороны одного из членов семьи

Певица MONA (настоящее имя Даша Кустовская) в подкасте своего возлюбленного, блогера Эльдара Джарахова, поделилась своей историей. Она рассказала, что в 11 лет стала жертвой сексуального насилия со стороны члена своей семьи.
По словам MONA, в течение пяти лет она приезжала на каникулы к родственникам в другой город. Когда у неё начались месячные, один из мужчин начал оказывать ей непристойные знаки внимания.
"Он говорил: "Теперь ты женщина, поздравляю, это невероятный уровень — из девочки превратиться в женщину". И на протяжении пяти лет, когда я туда приезжала, меня домогались. Если трогать — это насилие, то меня и насиловали. Я была ребёнком, но я понимала, что со мной делают", — поделилась артистка.
MONA объяснила, что терпела происходящее ради своей младшей сестры, так как боялась за неё и переживала. Сама она отрезала себе волосы, чтобы быть похожей на парня, но столкнулась с буллингом в школе.
В 15 лет певица смогла дать отпор родственнику. Она делится своей историей, чтобы поддержать девочек, которые могут оказаться в подобной ситуации.
Ранее певица Лолита обратилась к матери Наташи Королёвой.
Эльда́р Казанфа́рович Джара́хов (род. 12 июля 1994, Сторожевские Хутора, Усманский район, Липецкая область, Россия) — российский видеоблогер, рэпер и автор песен.
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