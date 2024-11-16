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Певица Лолита публично обратилась к матери Наташи Королёвой

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская в своём Telegram-канале опубликовала видео, в котором собраны фрагменты различных концертов. На многих кадрах можно увидеть Людмилу Порывай — мать известной певицы Наташи Королёвой, танцующую на сцене.

Певица Лолита публично обратилась к матери Наташи Королёвой
Фото: instagram.com by личный аккаунт Наташи Королёвой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Лолита Милявская и Людмила Порывай знакомы уже много лет и сохраняют тёплые отношения. Певица выразила благодарность матери Наташи Королёвой за её поддержку.

"Спасибо, дорогой зритель! И вот здесь моя практически родная за многие годы, мама Наташи Королёвой. Она всегда поддерживала меня теплом и советом ещё с 2000-х", — написала Лолита Милявская в подписи к видео.

Людмила Порывай уже много лет живёт в Майами вместе со своим мужем. В 2022 году она выразила беспокойство за свою родную страну — Украину. Однако в этом году она всё же прилетела в Россию, чтобы поздравить своего единственного внука с женитьбой.

Ранее сообщалось, что Азиза готова дать свидетельские показания по делу об убийстве Игоря Талькова.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лия Влади́мировна Порыва́й; род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель; заслуженная артистка Российской Федерации (2004).

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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