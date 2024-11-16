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Вслед за Королёвой: Азиза решилась дать показания по делу об убийстве Талькова

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Азиза приняла решение выступить в качестве свидетеля по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова. На этот шаг её подтолкнуло выступление другой известной исполнительницы — Наташи Королёвой.

Вслед за Королёвой: Азиза решилась дать показания по делу об убийстве Талькова
Фото: rutube.ru by Meloman, PDM

Как сообщила в своём Telegram-канале руководитель Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева, Азиза Абдурахимовна, будучи свидетелем по уголовному делу об убийстве Игоря Талькова, сама связалась с судом и выразила готовность прийти на допрос.

Примечательно, что у артистки, в отличие от её коллег, не возникло вопросов о том, зачем это нужно спустя столько лет.

Этим летом правоохранительные органы возобновили расследование убийства Игоря Талькова, которое произошло на концерте в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года. В рамках этого расследования на допрос вызывают коллег музыканта, участвовавших в том злополучном концерте.

Ранее Алсу отреагировала на ехидный комментарий Александра Добровинского в свой адрес.

Уточнения

Ази́за Абдурахи́мовна Мухаме́дова, более известная мононимно как Ази́за (род. 10 апреля 1964, Ташкент, СССР) — советская, узбекская и российская певица и автор песен.

И́горь Влади́мирович Талько́в (4 ноября 1956, Грецовка, Щёкинский район, Тульская область — 6 октября 1991, Санкт-Петербург) — советский рок-музыкант-мультиинструменталист, певец, автор песен, поэт, киноактёр и писатель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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