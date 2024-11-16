Алсу отреагировала на комментарий Добровинского в свой адрес: цирк уехал, клоуны остались

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Алсу в личном блоге отреагировала на недавнее высказывание адвоката Александра Добровинского, который представляет интересы её бывшего супруга, бизнесмена Яна Абрамова, в суде.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

После официального расторжения брака Алсу и Ян Абрамов продолжают судебное разбирательство по поводу совместно нажитого имущества. Изначально экс-супруг предлагал матери своих детей 2,5 миллиарда рублей, но она отказалась от этой суммы. Впоследствии стало известно, что артистка претендует на 5 миллиардов рублей.

После очередного заседания по делу Александр Добровинский в шутливой форме высказался в адрес Алсу, намекая, что она не сможет получить желаемое. Адвокат даже пропел: "Тихо в лесу где-то скребётся Алсу…".

Артистка опубликовала видеоролик в социальных сетях, где назвала правозащитника "клоуном".

"Цирк уехал, клоуны остались", — написала Алсу.

Ранее Лариса Лужина поделилась своими мыслями о семейной жизни Светланы Светличной.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.