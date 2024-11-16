Лариса Лужина высказалась о личной жизни Светланы Светличной: все погрешения простит Бог

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Народная артистка РСФСР Лариса Лужина с искренней скорбью восприняла известие о кончине своей коллеги Светланы Светличной, о которой стало известно 16 ноября. Она поделилась воспоминаниями о дружбе с актрисой.

Фото: YouTube канал СТАРС by Скриншот видео YouTube канала СТАРС, PDM

Лариса Лужина рассказала, что в своё время была близка со Светланой Светличной и её супругом Владимиром Ивашовым. Также она знакома с детьми актрисы и даже с супругой Алексея Ивашова.

На вопрос журналистов о том, была ли Светлана Светличная верна своему возлюбленному, Лариса Лужина ответила, что даже если и были какие-то ошибки с её стороны, то судить её будет только Бог.

"Всё было в жизни, понимаете? И пусть эти ошибки отпустит ей Господь. Пусть земля ей будет пухом", — сказала актриса.

Светлана Светличная ушла из жизни после продолжительной болезни на 85-м году жизни.

Ранее стали известны многомиллионные гонорары российских актёров.

Уточнения

Светла́на Афана́сьевна Светли́чная (15 мая 1940, Ленинакан — 16 ноября 2024, Москва) — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1974).



Лари́са Анато́льевна Лу́жина (род. 4 марта 1939, Ленинград, СССР) — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР (1989).



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