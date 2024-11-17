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Маша Распутина: Россия — самая лучшая держава в мире

1:24
Шоу-бизнес

Сольный концерт Маши Распутиной в Москве прошёл при аншлаге с аплодисментами и цветами от восхищённых зрителей. Шоу длилось около трёх часов.

Маша Распутина: Россия — самая лучшая держава в мире
Фото: YouTube канал Мария Распутина by Скриншот видео YouTube канала Мария Распутина, PDM

Певица исполнила и старые хиты и новые песни, многие из которых написал поэт Леонид Дербенёв в соавторстве с композитором Игорем Матетой, которого Маша представила публике.


Звучали и патриотические композиции. Исполнив одну из них, Распутина обратилась к зрителям с тёплыми словами о родной стране.

"Россия — самая лучшая держава в мире, потому что она непобедима. Пусть мы сейчас находимся на краю пропасти, но мы туда все равно не упадем. Упадут другие. Не зря же говорят: "Не рой яму, можешь сам упасть в неё". Вот они туда и упадут. А мы встанем и будем жить дальше", — заверила певица.


Распутина призналась, что мечтает, чтобы Россия объединила народный дух превратившись в один мощный и сильный кулак.

"Пусть она вечно живет, пусть она вечно процветает. Россия — это земля Бога, а Бог никогда не сможет проиграть тьме, никогда!", — заключила исполнительница.

Зрители осыпали певицу цветами, стоя аплодируя её словам, оказавшимся созвучными настроению в зале.

 

Уточнения

Ма́ша Распу́тина (имя при рождении — А́лла Никола́евна Аге́ева, род. 13 мая 1964, Инской, Кемеровская область) — советская и российская певица. 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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