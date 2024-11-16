Раскрыты имена артистов, требующих миллионы за съёмочный день

В программе «Место встречи» на телеканале НТВ сообщили, что российские актеры получают до одного миллиона рублей за один день съемок в проектах, финансируемых государством.
Было отмечено, что актёр Милош Бикович зарабатывает за один съёмочный день 420 тысяч рублей, в то время как гонорар Александра Петрова составляет 700 тысяч рублей. Кристина Асмус запрашивает миллион рублей, а Дмитрий Нагиев — пять миллионов рублей.
С 2022 года российское кино заработало 28 миллиардов рублей, а зрительская аудитория увеличилась с 40 до 91 миллиона человек.
Однако актёр Сергей Марочкин в своём Дзен-канале выразил сомнение в достоверности озвученных в телеэфире цифр. Он пояснил, что Кристина Асмус может получать за рабочий день от 100 до 300 тысяч рублей, но не миллион.
Кроме того, он отметил, что в основном артисты получают заработок с проектов, финансируемых не государством, а частными инвесторами и компаниями.
Ранее стало известно местонахождение дочери Любови Успенской.
Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.
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