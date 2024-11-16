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Стало известно, где сейчас находится дочь Любови Успенской

0:48
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской, Татьяна Плаксина, сейчас находится дома рядом со своей матерью. Об этом сообщил пресс-секретарь исполнительницы Александр Иваненко.

Стало известно, где сейчас находится дочь Любови Успенской
Фото: instagram.com by личный аккаунт Любови Успенской в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью с "АиФ" мужчина рассказал, что лично видел Татьяну в гостях у артистки. По его словам, дома всё хорошо.

Напомним, в начале октября Татьяна пропала из дома и была найдена в Израиле, где давала интервью журналистам и жаловалась на тяжёлую жизнь с матерью. Иваненко утверждал, что в тот момент Татьяна была не совсем в себе.

Адвокат певицы Елена Сенина также говорила, что дочери Успенской требуется лечение и помощь.

Ранее стало известно о предсмертном желании актрисы Светланы Светличной.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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