Объявлена дата похорон Светланы Светличной

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С народной артисткой РСФСР Светланой Светличной попрощаются 20 ноября, в этот день пройдут ее похороны на Ваганьковском кладбище в Москве.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Timur Mamedrzaev, CC BY-SA 3.0

Она умерла 16 ноября. Последние несколько месяцев артистка лежала в больнице. Здоровье и самочувствие Светличной очень ухудшились перед смертью.

Причиной кончины, по предварительным данным, могла стать сердечная недостаточность, пишет РИА Новости.

Советская и российская актриса Людмила Хитяева заявила, что Светличная, не смотря на плохое самочувствие, старалась следить за тем, как она выглядит.

Уточнения

Светла́на Афана́сьевна Светли́чная (15 мая 1940, Ленинакан — 16 ноября 2024, Москва) — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1974).



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