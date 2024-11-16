Внучка Светланы Светличной раскрыла предсмертное желание актрисы

Внучка заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, Мария Ивашова, рассказала, что незадолго до смерти бабушка попросила её похоронить её, а не кремировать.

Фото: YouTube канал СТАРС by Скриншот видео YouTube канала СТАРС, PDM

В интервью "МК" Мария призналась, что они были готовы к скорой кончине актрисы, так как она уже долгое время болела. По её словам, родственники делали всё возможное, чтобы продлить жизнь Светличной.

"Она хотела быть похороненной, а не кремированной. Мы обязательно исполним её желание. Больше она ни о чём не просила", — сказала Ивашова.

Уже известно, что Светлана Светличная будет похоронена на Троекуровском кладбище. Причиной смерти называют сердечную недостаточность на фоне серьёзных заболеваний.

В конце лета врачи признали Светличную неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. У неё был рак ротоглотки.

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Уточнения

Светла́на Афана́сьевна Светли́чная (15 мая 1940, Ленинакан — 16 ноября 2024, Москва) — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1974).



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