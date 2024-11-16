Добровинский раскрыл, как бывший муж Алсу относится к певице на фоне судебных разбирательств

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что бизнесмен Ян Абрамов всегда будет защищать свою бывшую жену, певицу Алсу. Он сделал это заявление после того, как в СМИ появились новости о проблемах, с которыми столкнулась артистка из-за иска, поданного к ней петербургской компанией.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Руководство фирмы по производству оборудования из Санкт-Петербурга подало в суд иск, желая зарегистрировать бренд "Алсу". Певица владеет правами на два одноимённых товарных знака, поэтому в качестве третьего лица была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Добровинский предложил свою помощь певице. Он уверен, что Ян Абрамов также хотел бы поддержать свою бывшую возлюбленную, несмотря на то, что между ними идут судебные разбирательства по поводу раздела имущества.

"Во-первых, Ян никогда не даст в обиду мать своих детей. А во-вторых, интеллектуальная собственность, приобретённая в браке, принадлежит как Яну Абрамову, так и его бывшей супруге Алсу Релиф кызы Сафиной", — цитирует Добровинского телеканал " 360 ".

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Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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