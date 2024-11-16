Бросивший жену по телефону Тимур Родригез публично признался в любви новой избраннице

В рамках "Шоу Воли" Тимур Родригез представил свою возлюбленную Катю Кабак и публично признался ей в любви. Он с восторгом отметил, что они с Катей не ссорятся, и это кажется ему чем-то невероятным.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Тимура Родригеза в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артист считает, что их отношения можно назвать идеальными. Это заявление он сделал после того, как поделился подробностями своего развода с бывшей супругой Анной Девочкиной.

"Я сижу рядом с лучшей женщиной в мире, и я её люблю. У нас не было ни одной ссоры, и раньше я даже не подозревал, что такое возможно", — признался Тимур Родригез.

Ани Лорак, которая стала гостьей шоу, отметила, что пара выглядит абсолютно счастливой. По её словам, они вместе пришли на её день рождения и весь вечер не отходили друг от друга.

В одном из интервью Тимур Родригез рассказал, что оставил жену по телефону, потому что ему хотелось принципиально других отношений.

Ранее Мария Зайцева ответила на обвинения Александры Трусовой.

Уточнения

Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.