Бросивший жену по телефону Тимур Родригез публично признался в любви новой избраннице

В рамках "Шоу Воли" Тимур Родригез представил свою возлюбленную Катю Кабак и публично признался ей в любви. Он с восторгом отметил, что они с Катей не ссорятся, и это кажется ему чем-то невероятным.
Артист считает, что их отношения можно назвать идеальными. Это заявление он сделал после того, как поделился подробностями своего развода с бывшей супругой Анной Девочкиной.
"Я сижу рядом с лучшей женщиной в мире, и я её люблю. У нас не было ни одной ссоры, и раньше я даже не подозревал, что такое возможно", — признался Тимур Родригез.
Ани Лорак, которая стала гостьей шоу, отметила, что пара выглядит абсолютно счастливой. По её словам, они вместе пришли на её день рождения и весь вечер не отходили друг от друга.
В одном из интервью Тимур Родригез рассказал, что оставил жену по телефону, потому что ему хотелось принципиально других отношений.
Ранее Мария Зайцева ответила на обвинения Александры Трусовой.
Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен.
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