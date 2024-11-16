Певица Зайцева отреагировала на обвинения фигуристки Трусовой: дым без огня бывает

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Певица Мария Зайцева выступила с ответным словом, когда фигуристка Александра Трусова обвинила её в непрофессионализме и "нечеловеческом" отношении после инцидента на ледовом шоу Евгении Медведевой. Зайцева утверждает, что слова Трусовой не соответствуют действительности.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Марии Зайцевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Александра Трусова выступала под живой вокал Зайцевой, исполнив песню "Diamonds". Она утверждает, что на репетиции исполнительница отказалась исполнить песню более одного раза, из-за чего фигуристка не смогла должным образом подготовиться к шоу.

Мария Зайцева объяснила, что приехала на репетицию в назначенное время, так как там был установлен жёсткий тайминг. При этом артистка подчеркнула несколько раз, что присутствие артистов было необязательным. Она заверила, что из четырёх композиций, которые она должна была исполнить на мероприятии, конкретно песню для Трусовой она спела два раза.

Певица рассказала, что лично не знакома с фигуристкой и не разговаривала с ней, поэтому не понимает обвинений в "нечеловеческом" отношении.

"В целом подобная ситуация демонстрирует, что дым без огня бывает. И довольно густой. Печальны в этой ситуации не только ложные обвинения, но и в большей степени то, что так мало надо людям, чтобы накинуться на человека с обвинениями", — поделилась размышлениями артистка.

Ранее Ольга Бузова сообщила, что стала крёстной матерью четвёртого сына Марии Погребняк.

Уточнения

Мари́я Дании́ловна За́йцева (род. 11 января 1983, Москва, РСФСР, СССР) — российская певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. Одна из двух основателей и лидеров дуэта «#2Маши».



Алекса́ндра Вячесла́вовна Игна́това (в девичестве — Тру́сова; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022).



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