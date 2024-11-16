Ольга Бузова стала крёстной матерью четвёртого сына Марии Погребняк

Певица Ольга Бузова с радостью сообщает, что стала крёстной матерью четвёртого сына своей подруги Марии Погребняк. Мальчик появился на свет в сентябре 2024 года.
Артистка поделилась видео с церемонии крещения, на котором она запечатлена в белоснежном наряде, держа на руках своего крестника Владимира.
"У меня растёт защитник Владимир. Мой сыночек. Он даже не догадывается, кто его крёстная мама", — с улыбкой произнесла Бузова.
Певица и модель поздравили друг друга с этим радостным событием, а также с тем, что они обе стали матерями.
Мария Погребняк стала мамой в четвёртый раз, родив ребёнка от своего второго мужа, бизнесмена Игоря Головинского. В сентябре прошлого года она официально завершила свой брак с футболистом Павлом Погребняком, которому подарила троих сыновей.
Ранее Наталья Подольская поделилась, что была вынуждена сделать уколы перед выходом на сцену.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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