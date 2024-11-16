Ольга Бузова стала крёстной матерью четвёртого сына Марии Погребняк

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова с радостью сообщает, что стала крёстной матерью четвёртого сына своей подруги Марии Погребняк. Мальчик появился на свет в сентябре 2024 года.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ольги Бузовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка поделилась видео с церемонии крещения, на котором она запечатлена в белоснежном наряде, держа на руках своего крестника Владимира.

"У меня растёт защитник Владимир. Мой сыночек. Он даже не догадывается, кто его крёстная мама", — с улыбкой произнесла Бузова.

Певица и модель поздравили друг друга с этим радостным событием, а также с тем, что они обе стали матерями.

Мария Погребняк стала мамой в четвёртый раз, родив ребёнка от своего второго мужа, бизнесмена Игоря Головинского. В сентябре прошлого года она официально завершила свой брак с футболистом Павлом Погребняком, которому подарила троих сыновей.

Ранее Наталья Подольская поделилась, что была вынуждена сделать уколы перед выходом на сцену.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.