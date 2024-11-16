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Наталье Подольской сделали уколы перед выходом на сцену: что случилось с певицей

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская в своем личном блоге рассказала о том, что столкнулась с неприятной ситуацией перед выходом на сцену на концерте в Белоруссии. Она сообщила, что ей пришлось делать уколы.

Наталье Подольской сделали уколы перед выходом на сцену: что случилось с певицей
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Подольской в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка поделилась с поклонниками, что незадолго до вылета в родную страну, на открытие фестиваля "Хали-Хало" в Новополоцке, у нее сильно заболела шея.

"Вчера я садилась в самолет и плакала от того, что лечу в родную Белоруссию на концерт, а у меня свернуло шею, и от боли просто слезы из глаз", — поделилась Наталья Подольская.

Несмотря на боль, она все же решила выйти на сцену, но перед этим сделала уколы и нанесла на больное место обезболивающую мазь. Она отметила, что поклонники стали для нее настоящим лекарством. Артистка поблагодарила всех присутствующих зрителей за невероятные эмоции, которые они ей подарили.

Ранее Ида Галич также делилась своими переживаниями из-за внешности.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв, Белорусская ССР) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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