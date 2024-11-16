Наталье Подольской сделали уколы перед выходом на сцену: что случилось с певицей

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Певица Наталья Подольская в своем личном блоге рассказала о том, что столкнулась с неприятной ситуацией перед выходом на сцену на концерте в Белоруссии. Она сообщила, что ей пришлось делать уколы.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Подольской в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка поделилась с поклонниками, что незадолго до вылета в родную страну, на открытие фестиваля "Хали-Хало" в Новополоцке, у нее сильно заболела шея.

"Вчера я садилась в самолет и плакала от того, что лечу в родную Белоруссию на концерт, а у меня свернуло шею, и от боли просто слезы из глаз", — поделилась Наталья Подольская.

Несмотря на боль, она все же решила выйти на сцену, но перед этим сделала уколы и нанесла на больное место обезболивающую мазь. Она отметила, что поклонники стали для нее настоящим лекарством. Артистка поблагодарила всех присутствующих зрителей за невероятные эмоции, которые они ей подарили.

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Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв, Белорусская ССР) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».



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