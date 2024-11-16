Похудевшая Ида Галич рассказала о комплексах на фоне внешности

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Ида Галич, известная блогер и телеведущая, призналась, что долгое время избегала носить платья и блузки с открытыми руками из-за комплексов. В интервью с Юлией Меньшовой она рассказала, что стало причиной её недовольства собой.

Фото: vk.com by Сама Меньшова, PDM

По словам Галич, в юности она шла с молодым человеком в бассейн, и кто-то из окружающих назвал её "штангисткой". С тех пор она стеснялась своих рук и всегда старалась их скрыть. Только в этом году она смогла преодолеть эту проблему.

Также телеведущая рассказала, что сталкивалась с негативными комментариями о своей внешности во время игры в КВН. Оказалось, что раньше ей часто говорили, что у неё есть проблемы с внешностью и она отличается от других людей.

"Если женщине сказать 10 тысяч раз, что она некрасивая, не такая, как все и не смешная, то рано или поздно она станет такой. Из яркой и перспективной девушки я превратилась в незаметного персонажа", — поделилась своим опытом Ида Галич.

Она рассказала, что много работала над собой и своими установками, чтобы преодолеть комплексы.

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Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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