Прохор Шаляпин отреагировал на смерть Светланы Светличной: Бог простит

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Артист Прохор Шаляпин выразил скорбь в связи со смертью народной артистки РСФСР Светланы Светличной, которая скончалась на 84-м году жизни. В беседе с "МК" он поделился своими мыслями.

Фото: YouTube канал СТАРС by Скриншот видео YouTube канала СТАРС, PDM

Певец подчеркнул, что был близко знаком с актрисой и назвал её человеком "крепкой закалки". Он считает, что Светлана Светличная могла бы прожить ещё как минимум лет десять. Однако, как он отметил, у Бога на каждого из нас свои планы.

Прохор Шаляпин уверен, что коллеги не всегда любили Светлану Светличную из-за её открытости и честности. Однако, даже если в её жизни и были какие-то прегрешения, он верит, что Бог обязательно простит её.

Светлана Светличная ушла из жизни после продолжительной болезни. Сообщается, что она умерла во сне.

Ранее Дмитрий Нагиев высказался о своём возвращении на экраны.

Уточнения

Светла́на Афана́сьевна Светли́чная (15 мая 1940, Ленинакан — 16 ноября 2024, Москва) — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1974).



Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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