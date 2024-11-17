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Стало известно сколько стоит вызвать Деда Мороза на Рублёвку

2:44
Шоу-бизнес

Стало известно во сколько обходятся новогодние развлечения для богатых и знаменитых. У артистов декабрь плотно занят предновогодними съёмками и мероприятиями, финалами премий и корпоративами. Поэтому праздник для своих домашних они организуют заранее.

Стало известно сколько стоит вызвать Деда Мороза на Рублёвку
Фото: YouTube канал Поздравление от Деда Мороза by Скриншот видео YouTube канала Поздравление от Деда Мороза, PDM

Дед Мороз и Снегурочка навестят семью богатого заказчика за 20 тыс. руб. за час. Сказочные персонажи могут прийти в масках в тон костюма, чтобы обезопасить детей от вирусов. Перед выездом на заказы они проходят контроль температуры.

В последнюю неделю декабря часовая ВИП-программа в пределах МКАД стоит от 20 тыс. до 25 тыс. руб., в элитных поселках — от 40 тыс. руб. Костюмы и артисты в ВИП-программе дороже, они развлекают ребёнка и дарят подарок.

Сказочных героев для поздравлений детей приглашают Юлия Ковальчук, Лера Кудрявцева, Оксана Самойлова, Равшана Куркова, Регина Тодоренко и другие звёзды.

От 100 тыс. руб. стоит аренда ёлки с игрушками. Звёзды часто приглашают профессионалов для украшения дома к праздникам. Ёлки декорируют в новогодней тематике по последним трендам. Аренда огромной дизайнерской ели высотой 250 см на месяц стоит от 100 тыс. руб., украшение всего дома — еще плюс 50 тыс. руб. В сумму входит работа по установке-разборке декора.

За 300 тыс. руб. артисты могут заказать праздничный ужин с кейтерингом на 15 человек. Обычно приезжают официанты и повар для приготовления блюд на месте. Например, Ксения Собчак отмечала праздник с кейтерингом из ресторана.

От 1 млн руб. стоит новогодняя неделя отдыха в Дубае. Артисты, отработав декабрь, могут отдохнуть в тёплых краях. Перелёт в бизнес-классе стоит от 300 тыс. руб., в эконом-классе — от 70 тыс. руб.

Новогодняя неделя в отеле 5 звёзд стоит от 300 тыс. руб. на двоих. В ночь на 1 января будет концерт с участием Валерия Леонтьева, Владимира Кузьмина, Люси Чеботиной и Дитера Болена. Цена билета — от 187 тыс. до 326 тыс. руб.

На концерте будут артисты с семьями. С учётом перелёта, проживания, питания и развлечений новогодняя неделя на двоих в Дубае может стоить и больше 1 млн руб.

Уточнения

Дед Моро́з — главный сказочный персонаж на русском празднике Нового года, русский вариант рождественского дарителя.
 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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