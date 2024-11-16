Анна Калашникова не может избавиться от квартиры в Испании

Модель и певица Анна Калашникова, в 2017 году купившая квартиру в Испании, столкнулась с трудностями при попытке её продать. После 2022 года стало значительно сложнее посещать эту страну.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Калашниковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью с "МК" артистка рассказала, что планировала ездить в Испанию летом вместе с сыном, но ситуация изменилась, и теперь не каждый ребёнок может выдержать перелёт за границу.

"Во-первых, очень трудно получить визу. Испанцы выдают самые короткие визы. Кроме того, стало очень сложно добраться до Испании. Перелёт может занять целые сутки, и не каждый ребёнок сможет выдержать такую долгую дорогу с пересадками", — поделилась Калашникова.

Продать жильё тоже оказалось непросто, так как в регионе стало гораздо меньше русских туристов. Даже агенты по недвижимости не могут помочь модели в этой ситуации. Кроме того, квартира практически не выросла в цене, а была куплена в ипотеку — это значит, что Анне придётся продавать жильё дешевле, чем она его купила.

В заключение Анна Калашникова предположила, что испанские агенты по недвижимости пытаются обмануть россиян, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

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Уточнения

Шо́у-би́знес (англ. Show business), Организация зрелища — коммерческая деятельность в сфере (индустрии) представлений и развлечений.





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