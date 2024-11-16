Ида Галич объяснила, почему вечеринка Анастасии Ивлеевой вызвала общественный резонанс

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ида Галич, известная блогерша и телеведущая, в интервью с Юлией Меньшовой поделилась своим мнением о скандале, который разразился после "голой" вечеринки, организованной её бывшей подругой Анастасией Ивлеевой. Она считает, что произошедшее на этом мероприятии было уже слишком.

Фото: Telegram by Telegram-канал Иды Галич, PDM

Ида Галич постаралась быть объективной, говоря об этом празднике, на котором собралось множество артистов. По её мнению, не сама вечеринка стала причиной общественного резонанса.

"Как бы это объяснить помягче… Я не хочу активно обсуждать эту тему. Но вот бриллиант на жопе — это уже слишком! И, скорее всего, именно он и вызвал бурную реакцию общественности. Носок на члене — тоже слишком! Если бы это была просто вечеринка, никто бы ничего не сказал", — высказала своё мнение Галич.

Ранее телеведущая уже признавалась, что получила приглашение на это мероприятие, но отказалась от него. Во-первых, она работала в тот день, а во-вторых, не уверена, что смогла бы посетить праздник после негативных слов, которые услышала в свой адрес от бывшей подруги.

Тем временем Юлия Ковальчук посетила концерт Алексея Чумакова со своей старшей дочерью.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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