Дочь Глюкозы заступилась за мать после скандала в Красноярске

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В июле этого года на концерте в Красноярске разразился скандал, который до сих пор негативно сказывается на карьере Натальи Ионовой, известной как Глюкоза. Старшая дочь артистки Лидия (Рэй), которая также стала певицей, поделилась своим мнением об этой ситуации.

Фото: YouTube канал progovori by Скриншот видео YouTube канала progovori, PDM

"Все, что я могу, — это быть рядом. Когда появляются новости про маму, то, конечно же, сразу летит и отдельный огромный камень в меня. Все, что я могу сказать, — моя мама невероятно сильный человек", — сказала девушка.

Рэй подчеркнула, что, повзрослев, она осознала, что близкие люди должны поддерживать друг друга, независимо от обстоятельств.

"Меня так воспитали — всегда горой за семью. Не обязательно понимать своих близких. Все, что ты можешь, — принять", — объяснила молодая артистка.

Уточнения

Glukóza (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.





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