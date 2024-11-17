Посттравматический стресс от неудачного брака лишил Анджелину Джоли способности любить

Друзья утверждают, что Анджелина Джоли, пережив неудачный брак с Брэдом Питтом, больше не способна любить. Это одна из причин, по которой она до сих пор одинока, несмотря на множество достойных кандидатов.
Она боится снова страдать, даже спустя десять лет после расставания. Шрамы и посттравматический стресс от прошлых отношений слишком глубоки.
"До встречи с Брэдом она была бесстрашной и быстро влюблялась", — говорит источник. — "Но теперь она полная противоположность. Её доверие к мужчинам было разрушено".
Джоли долгое время использовала своих детей как оправдание, чтобы не вступать в серьёзные отношения. Но теперь они выросли, но актриса продолжает уверять, что ей хорошо одной.
Анджели́на Джоли́ — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.
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