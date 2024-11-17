Посттравматический стресс от неудачного брака лишил Анджелину Джоли способности любить

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Друзья утверждают, что Анджелина Джоли, пережив неудачный брак с Брэдом Питтом, больше не способна любить. Это одна из причин, по которой она до сих пор одинока, несмотря на множество достойных кандидатов.

Фото: YouTube канал Киноплёнка _ERMAKA by Скриншот видео YouTube канала Киноплёнка _ERMAKA, PDM

Она боится снова страдать, даже спустя десять лет после расставания. Шрамы и посттравматический стресс от прошлых отношений слишком глубоки.

"До встречи с Брэдом она была бесстрашной и быстро влюблялась", — говорит источник. — "Но теперь она полная противоположность. Её доверие к мужчинам было разрушено".

Джоли долгое время использовала своих детей как оправдание, чтобы не вступать в серьёзные отношения. Но теперь они выросли, но актриса продолжает уверять, что ей хорошо одной.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.



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