Жена Хью Джекмана лайкнула видео о его связи с любовницей

Спустя год после развода Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс стали известны подробности их разрыва.
Оказалось, что актёр изменил жене с 49-летней актрисой Саттон Фостер. Инсайдер Daily Mail заявил, что Деборра-Ли не может простить Хью и хочет, чтобы люди знали правду.
Она подозревала супруга в измене, но он отрицал это. Между тем слухи в сети только подтверждали её подозрения, но она не хотела это обсуждать. Тем не менее Фернесс подтвердила информацию, лайкнув видео о связи мужа с любовницей.
"Лайк — это такая тонкая вещь, которая оказала больной эффект. Для Хью это был удар", — заявил источник.
Хью Майкл Дже́кман — австралийский актёр, певец и продюсер.
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