Жена Хью Джекмана лайкнула видео о его связи с любовницей

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Спустя год после развода Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс стали известны подробности их разрыва.

Фото: YouTube канал Комсомольская Правда by Скриншот видео YouTube канала Комсомольская Правда, PDM

Оказалось, что актёр изменил жене с 49-летней актрисой Саттон Фостер. Инсайдер Daily Mail заявил, что Деборра-Ли не может простить Хью и хочет, чтобы люди знали правду.

Она подозревала супруга в измене, но он отрицал это. Между тем слухи в сети только подтверждали её подозрения, но она не хотела это обсуждать. Тем не менее Фернесс подтвердила информацию, лайкнув видео о связи мужа с любовницей.

"Лайк — это такая тонкая вещь, которая оказала больной эффект. Для Хью это был удар", — заявил источник.

Уточнения

Хью Майкл Дже́кман — австралийский актёр, певец и продюсер.



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