Белоснежка Рэйчел Зеглер извинилась перед сторонниками Дональда Трампа

Молчание — золото, особенно в ситуации с новой американской Белоснежкой. Компания Disney была вынуждена заставить Рэйчел Зеглер публично извиниться перед сторонниками Дональда Трампа.

Фото: YouTube канал Cinematic Pro Studio by Скриншот видео YouTube канала Cinematic Pro Studio, PDM

После поражения Камалы Харрис на выборах актриса опубликовала в социальных сетях оскорбительное заявление.

"Да не обретут сторонники Дональда Трампа покоя на этой земле", — написала она и послала избранного президента подальше.

Эти грубые слова вызвали бурную реакцию в интернете, и вчера Рэйчел Зеглер была вынуждена принести публичные извинения.

"Я позволила эмоциям взять верх надо мной. Ненависть и гнев заставили нас всё дальше отойти от мира и взаимопонимания, и мне жаль, что я поспособствовала этому негативному дискурсу" — оправдывалась актриса.

Непонятно, есть ли у фильма "Белоснежка" шанс окупиться или даже получить прибыль в прокате после всех скандалов и переноса релиза. Возможно неумение держать язык за зубами Рэйчел Зеглер окончательно испортило фильм, в который киностудия вложила более 200 миллионов долларов.

Уточнения

Рэйчел Энн Зеглер — американская актриса и певица.



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