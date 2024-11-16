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Ева Лонгория заявила, что если Трамп выполнит все свои обещания, то США станут страшным местом

0:56
Шоу-бизнес

Ева Лонгория покинула США из-за ковида, налогов и Дональда Трампа. Сейчас она живет на две страны: Испанию и Мексику.

Ева Лонгория заявила, что если Трамп выполнит все свои обещания, то США станут страшным местом
Фото: YouTube канал 90_s_90 by Скриншот видео YouTube канала 90_s_90, PDM

Лонгория провела всю свою взрослую жизнь в Лос-Анджелесе, но из-за пандемии и ковида атмосфера менялась к худшему. Актриса пришла к выводу, что эта глава её жизни закончилась.

Ева, будучи сторонницей демократов, испытывала тревогу после победы Трампа на выборах в 2016 году. Она агитировала за Камалу Харрис во время предвыборной кампании, за что её называли "серым кардиналом в политике". После не звезда "Отчаянных домохозяек" страдает:

"Если Трамп выполнит все свои обещания, то страна станет страшным местом. Большинство американцев не такие везучие. Они вынуждены оставаться в этой антиутопической стране", — заявила Лонгория.

Уточнения

Е́ва Жакли́н Лонго́рия Басто́н — американская актриса, продюсер, режиссёр, модель, активист и предприниматель. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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