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Юлия Ковальчук впервые вывела в свет старшую дочь

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Старшая дочь Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук впервые появилась на публике, посетив сольный концерт своего отца в Москве.

Юлия Ковальчук впервые вывела в свет старшую дочь
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Ковальчук в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Ранее артисты неоднократно говорили, что не хотят демонстрировать своих детей широкой публике. Амелия, уже ученица первого класса, до сих пор остаётся неизвестной, так как её родители предпочитают скрывать её лицо.

Недавно Юлия Ковальчук посетила сольный концерт своего супруга в столице и взяла с собой старшую дочь. Они вместе танцевали на балконе под хиты Алексея Чумакова. Певица поделилась снимком в своём личном блоге, однако лицо девочки всё равно не было видно, так как кадр был сделан со спины.

Юлия рассказала, что старается привить своим детям хороший музыкальный вкус.

"Мы очень старались сделать эти три концерта невероятными, наполненными любовью… И это первый концерт, на котором Амелия была от начала до конца и дышала нашим музыкальным воздухом. Пусть наши дети воспитываются на хорошей музыке", — поделилась своими эмоциями Ковальчук в социальных сетях.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал об обиде на режиссёра сериала "Дайте шоу".

Уточнения

Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица, телеведущая. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» (2001—2008).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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