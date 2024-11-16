Прохор Шаляпин раскрыл, почему обижен на режиссёра Дмитрия Литвиненко: я главная жертва

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В своём личном блоге певец Прохор Шаляпин выразил недовольство тем, что ему не предложили роль в сериале "Дайте шоу". По его мнению, он лучше других понимает законы современного шоу-бизнеса и мог бы внести свой вклад в проект.

Фото: Telegram by Telegram-канал Прохора Шаляпина, PDM

Артист выразил восхищение задумкой фильма и тем, как она была воплощена на экране. Однако он считает, что мог бы сыграть в этом проекте значимую роль.

"Кого там только нет, кроме меня. Но я мог бы сыграть там какую-то яркую роль, понимаете, я мог бы стать главной жертвой. Я жертва, понимаете? Я прошёл через многое в шоу-бизнесе, в этих шоу. И, конечно, я легко мог бы сыграть там камео, сыграть самого себя!" — поделился своими мыслями Шаляпин.

Артист также отметил актёрскую игру Милоша Биковича, который сыграл отрицательного персонажа в фильме. По мнению Прохора, его персонаж собран из нескольких реальных личностей из мира шоу-бизнеса.

Ранее дочь Александра Серова ответила на критику.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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