Дочь Александра Серова в резкой форме ответила на слухи о помощи отца в профессии

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В своём личном блоге Мишель Серова, дочь известного певца Александра Серова, ответила на слухи о том, что она пытается пробиться в шоу-бизнес с помощью своего отца. Девушка подчеркнула, что начала петь ещё в детстве.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Мишель Серовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Поклонники считают, что у Мишель Серовой есть талант, и её шансы оказаться на российской эстраде высоки, особенно учитывая связи её отца.

"Я пою с детства, а на большой сцене — с 16 лет. Потом я окончила МГИМО, а затем Академию имени Гнесиных. Я выпустила несколько песен и продолжаю развиваться. Я начала петь не вчера", — заявила Мишель Серова.

О достижениях дочери также говорила и бывшая жена Александра Серова Елена Стебенёва, которая назвала шоу-бизнес "гадюшником". Она намекнула, что наследнице перекрывают возможность пробиться на эстраду, несмотря на её талант.

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Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Серо́в (при рождении Ся́ров; род. 24 марта 1954, Ковалёвка, Николаевский район, Николаевская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, исполнитель романтических песен, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт.



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