Умерла актриса Светлана Светличная

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Светличная Светлана Афанасьевна, заслуженная артистка РСФСР, умерла на 85-м году жизни. Последние несколько месяцев она находилась в больнице.

Фото: YouTube канал СТАРС by Скриншот видео YouTube канала СТАРС, PDM

Предварительная причина смерти Светличной — сердечно-сосудистая недостаточность на фоне онкологического заболевания. Известно, что в последние годы актриса тяжело болела.

Несмотря на поставленный диагноз и связанные с ним постоянные мучительные головные боли, боли в ушах и шее, а также резкое ухудшение зрения, звезда фильма "Бриллиантовая рука" категорически отказалась от лечения.

Светлана Афанасьевна отвергла все предложения врачей, объяснив это нежеланием ухудшать своё состояние. Врачи не стали настаивать на операции, но назначили лекарственную терапию.

Уточнения

Светла́на Афана́сьевна Светли́чная (15 мая 1940, Ленинакан — 16 ноября 2024) — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1974).





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